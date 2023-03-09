İzmir’de sahte içki operasyonu

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarına imal ettikleri sahte içkileri temin eden şebekeyi takibe aldı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen, Karabağlar, Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 iş yeri, 10 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, 30 bin 154 şişe sahte içki, 188 litre sahte etil alkol, 130 litre sahte açık içki ve 51 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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