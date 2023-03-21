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Haberler İzmir İzmir'de tırla diyaliz merkezine ait araç çarpıştı! Hastalar yaralandı!

İzmir'de tırla diyaliz merkezine ait araç çarpıştı! Hastalar yaralandı!

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen kaza, tır ile özel diyaliz merkezine ait hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Şiddetli çarpışma sonucu yol kenarındaki bahçeye savrulan hafif ticari aracın sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan diyaliz hastası 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan brinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

21.03.2023, 17:01

İzmir’de tırla diyaliz merkezine ait araç çarpıştı! Hastalar yaralandı!

İzmir'in Bayındır ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Buruncuk Mahallesi yakınlarında Hasan Tutar'ın kullandığı 54 AEV 787 plakalı tır ile Murat Eskiyörük yönetimindeki 35 YIY 78 plakalı özel diyaliz merkezine ait hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulan hafif ticari araçtaki sürücü ile diyaliz hastası 5 kişi, sıkıştıkları yerden İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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