Depremde ölenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

ASRIN felaketi depremlerde yaşamını yitirenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu. Bornova ilçesindeki Yakaköy Arapalanı mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" için fidan dikim töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve öğrenciler katıldı.

Vali Köşger, "Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. Depremi can kaybına sebep olmadan savuşturabileceğimizi unutmayacağız. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrulamızını da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz" dedi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, oluşturulan 25 dekarlık alana 4 bin fidan dikileceğini söyledi.