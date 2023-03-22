Edirne Belediyesi’ne haciz şoku

İzmir'in ses sistemleri sektörünün önde firmalardından CMF Elektronik Ltd. Şti'ye ihale alarak gerçekleştirdiği ses sistemi ihalesinde yükümlülüklerini yerine getirdiği halde 600 bin lira tutarındaki borcunu ödeyemeyen Edirne Belediyesi'ni icraya verdi.

Bu işlemin ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın makam aracına emniyet güçleri tarafından el konulacağı ifade edildi. Firma yetkilisi Fatih Işık, alacağının tahsili için İzmirli avukat Fatih Kanmaz ile icra takibi başlattığını söyledi. Işık, "Belediyeyi bir çok kez aradık telefonlarımıza bile çıkmadılar. Şirket avukatımız Kanmaz artık devrede" diye konuştu.

FAİZİYLE 800 BİN LİRA

Avukat Kanmaz da, "Konu icra aşamasında konu hakkında açıklama yapmam doğru olmaz. Sadece icra takibini doğrulayabilirim. İlgili belediye hakkında Edirne İcra Dairesi 2023/4317 esas sayısı ile icra takibatı başlatıldı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edeceğiz. Başka bir açıklamada bulunmam doğru olmaz konu yargıya intikal etmiştir" dedi.

Bu arada firmanın alacağının faiz ve tahsil harcı birlikte toplamda 810 bin lirayı geçtiği ifade edildi.

Başkan Gürkan'ın makam aracına bulunduğu yerde el konulacak.

ŞENOL KANTÜRK