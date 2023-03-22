İzmir’de korkunç kaza! Demir yığınlarının içinde 1 ölü 2 yaralı!

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tire - Ödemiş yolu Kırtepe Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş'ten Tire'ye seyir halinde olan Cihangir Seferli idaresindeki 45 U 4969 plakalı otomobil, Kırtepe köyü yakınlarına geldiği sırada aynı yönde ilerleyen İsmet B. idaresindeki 35 Z 2257 plakalı otomobille çarpıştı.





ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Cihangir Seferli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yolcu konumunda bulunan Yakup Ö. ve diğer otomobilin sürücü İsmet B.'nin ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan meydana gelen kazada iki otomobilde hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.