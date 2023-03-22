İzmirli öğrencilerden Down sendromlu kardeşlerine destek

Türkiye Down Sendromu Derneği'nin sürdürdüğü 'Rengimiz Belli Olsun' kampanyası devam ediyor. Kampanyaya katılan İzmirli öğrenciler, down sendromluların bir bütünün farklı renklerdeki parçaları olduğunu anlatmak amacıyla ellerine farklı renkte çoraplar giyerek, arkadaşlarına sosyal medya üzerinden meydan okudu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kampanyaya destek verdiklerini söyleyen Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın, "Down Sendromlu bireylere erken dönemde başlayacak bir özel eğitim, kaliteli bir sağlık hizmeti, istihdam hakkı, kendi hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir yaşam sağlamamız ve farklılıklara hoşgörüyle saygı duyup, seslerini duymamız gerekiyor" diye konuştu.