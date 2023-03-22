Kaymakam da nevruz coşkusuna ortak oldu

Baharın ve kardeşliğin habercisi 21 Mart "Nevruz Bayramı" Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi'nin bahçesinde coşku ile kutlandı. Öğrenciler tarafından rengârenk boyanarak dağıtılan yumurtaların tokuşturulması geleneğine Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir de katıldı. Renkli etkinliklere sahne olan nevruz kutlamasında halat çekimi, bilek güreşi, demir dövme, yumurta tokuşturuldu, dilek ağacında dilekler tutulduktan sonra Kaymakam Demir ve katılımcılar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladılar. Kadın yöneticiler dilekte bulundu, dilek ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ

Okul Müdürü Ali Kılıç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kılıç konuşmasında, Nevruz Bayramı'nı Türkler tarafından tarih boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma için kutlandığını belirtti. Kılıç, "Türklerde Nevruz hakkındaki başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş/Ergenekon'dan çıkış günü olarak kabul edilmesidir. Nevruz bayramı tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişini ifade etmektedir" dedi.