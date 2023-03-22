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Haberler İzmir Menemen Plastik OSB’de Salih Esen yeniden başkan

Menemen Plastik OSB’de Salih Esen yeniden başkan

22.3.2023

Menemen Plastik OSB’de Salih Esen yeniden başkan
Menemen Plastik İhtisas OSB (MPİOSB)'de ilk Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Katılımcılar Genel Kurul ile devam kararı alırken, kurucu ve mevcut Başkan Salih Esen ve ekibi oy birliği ile yeniden Yönetim Kuruluna seçildiler. 2004 yılından bugüne kadar kurucu ortakları EBSO, Menemen Belediyesi ve Menemen Ticaret Odası'ndan seçilen üyeler ile yönetilen Türkiye'nin tek "plastik ihtisas" OSB'si olma özelliğini taşıyan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan ilk Genel Kurul'da katılımcıların oy birliği ile Müteşebbis Heyet yerine Genel Kurul ile devam kararı alındı. MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Esen, "Kurucu ortaklarımız olan EBSO, Menemen Belediye ve Menemen Ticaret Odası'na ve bu kurumlardan gelerek bizlere destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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