Protesto sofrası!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde İZELMAN ve İZENERJİ şirketi işçileri, Başkan Tunç Soyer'in başında olduğu SODEMSEN'in vermiş olduğu zam teklifini belediye önünde kurdukları sofra ile protesto ettiler. Peynir, ekmek, zeytin yiyen işçiler teklife tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine, şirketlerde örgütlü Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeler uyarı eylemlerine başladı.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

18 bin işçiyi ve ailelerinin yakından ilgilendiren TİS görüşmelerinde arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamayınca işçiler, sakal bırakma, sivil kıyafetle çalışma ve rozet takma eylemini sürdürüyor. Son olarak dün Kültürpark'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi önünde bir araya gelen işçiler yeryüzü sofrası kurdu.

SODEMSEN'in zam teklifini düşük bulan işçiler, zeytin, peynir, ekmek yiyerek teklife tepki gösterdi. "İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz" yazılı pankart açan "Sadaka değil toplu sözleşme", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları attı.

AÇIKLAMA yapan sendika yetkilileri, "İşçilerin, emekçilerin sesine kulağını tıkayan, Ankara'dan gelip işçilerin iki yıl boyunca evine götüreceği ekmeği belirlemeye çalışan SODEMSEN'e sesleniyoruz; işçilerin taleplerine kulağınızı tıkamayın" dedi. İki şirkette çalışan işçilerin karşı karşıya getirilmeye çalıştığını da söyleyen yetkililer, İZELMAN ve İZENERJİ işçilerinin TİS sürecinde ortak mücadele ettiğini dile getirdi.