AK Parti İzmir’de vekilliğe 189 başvuru

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlere sayılı günler kala İzmir'de 1. ve 2. bölgelerden milletvekili seçilmek isteyenler aday adaylık başvuruları yapıyor. AK Parti, CHP ve MHP'de aday adaylığı başvuruları son bulurken dikkat çekici isimler aday adaylık başvurusu yaptı.

AK Parti İzmir'de başvuru yapanların sayısı 189 oldu. Listede AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aday adaylığı için İl Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Ali Sürekli ile mevcut milletvekilleri de yer aldı. Emekli İstihbarat Albay olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay da AK Parti İzmir'den vekil adaylığı için başvuru yaptı.

ÖTE yandan Yeni Asır'ı ziyaret eden Murat Oktay, "Doğup, büyüdüğüm bu güzide ile hizmet etmek, çok büyük bir onur. daha güçlü altyapısı, sanayisi ve turizmi için önümüzdeki dönem yerel dinamiklerle koordineli bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

YARIN TEMAYÜL YOKLAMASI VAR

EDİNİLEN bilgilere göre, Halkapınar Spor Salonu'nda 25 Mart Cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında (ön seçim) teşkilat mensupları, milletvekili olarak görmek istediği isimleri belirleyecek. Saat 10.00'da başlayacak olan yoklama, saat 16.00'ya kadar sürecek.