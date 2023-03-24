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Haberler İzmir Yine aynı manzara, yine aynı adres! İzmir'deki Kolpaçino Kumarhanesi'ne yeniden operasyon!

Yine aynı manzara, yine aynı adres! İzmir'deki Kolpaçino Kumarhanesi'ne yeniden operasyon!

İzmir'de, 5 farklı umuma açık işletmede kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Daha önce de defalarca kez baskın yapılan "Kolpaçino kumarhanesi"nin de içinde bulunduğu 5 işletmeye düzenlenen operasyonda 278 şahıs suçüstü yakalanırken, kumar oynayan kişilere toplam 1 milyon 127 bin 299 TL para cezası kesildi.

İHA

24.03.2023, 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 11:57

Yine aynı manzara, yine aynı adres! İzmir’deki Kolpaçino Kumarhanesi’ne yeniden operasyon!

İzmir'de, daha önce de kumar baskınları düzenlenen ve duvarda asılı olan Kolpaçino tablosu ile hafızalara kazınan kumarhaneye yeniden operasyon gerçekleştirildi. "Kolpaçino kumarhanesi"nin de aralarında bulunduğu 5 farklı işletmede düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Kayadibi, Beşyol ve Gökdere Mahallesinde bulunan 5 farklı umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 1 milyon 127 bin 299 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Şüpheli Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon düzenlenen bir işletmede duvara asılı olan "Kolpaçino" filmi karakterlerinin fotoğrafları ve "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler, İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı da dikkat çekti. Söz konusu işletmede, farklı zamanlarda operasyonlar düzenlenmişti.

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