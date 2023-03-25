Selimiye Camisi’nin restorasyonu sürüyor

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. Camide enjeksiyon çalışmaları, avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Kubbelerin Horasan sıva çalışmaları, minare onarımları, ana kubbe kurşun kaplama imalatları, ahşap pencere ve kapıların bakım onarımları devam ediyor. Yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor. Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında önceki uygulamalardan kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor. Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor. Ana kubbe güçlendirme ve avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı.

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