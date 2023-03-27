İlk show room Balçova’da açılıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un ilk modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verilirken, İzmir'deki ilk showroomun ise Nisan ayında Balçova Agora AVM'de açacağı öğrenildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kullanıcıların daha yakından incelemesi ve ülkenin ilk yerli ve elektrikli aracını tecrübe etmesi için İzmir'deki ilk showroomunu Balçova Agora AVM'de açmaya hazırlanıyor.İzmirliler elektrikli otomobili satın almadan önce bu showroomda aracı daha yakından inceleme fırsatı bulacak.