İlk sırada kim yer alacak Dervişoğlu mu Özlale mi?

İYİ Parti İzmir Milletvekili aday adayları belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde İzmir'de 69 İYİ Partili Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi. Bu arada İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı olan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de İzmir 1. Bölge'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.Partinin TBMM Grup Başkanvekili olan ve İzmir'in etkin politikacılarından biri olan Müsavat Dervişoğlu da daha önce bu bölgeden seçilmişti ve bu seçimde de milletvekili adayı olmak için başvurdu. Bu durumda 1. bölgede listenin ilk sırasında Dervişoğlu mu yoksa Özlale'nin mi 1. sırada yer alacağı merak konusu oldu.Öte yandan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın başvurmadığı ancak Genel Başkan'ın kontenjanından 2. bölge 1. sıradan aday gösterilmesinin beklendiği kaydediliyor. Aytun Çıray'ın olur da Millet İttifakı iktidara gelirse bakan olmak istemesi nedeniyle milletvekili adaylığı için başvurmadığı iddiaları da konuşuluyor.