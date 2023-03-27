Sanki biliyordu

Türk sanayisine, spora ve sosyal yaşama önemli katkılar sağlayan duayen iş insanı Kemal Zorlu'nun kaybı İzmir'de üzüntüye neden oldu. Önceki gün, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata veda eden İzmir'in sevilen sanayicisi, bugün Alsancak Hocazade Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Zorlu'nun cenazesi burada kılınacak öğle namazının ardından Pınarbaşı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek. Zorlu için ayrıca bugün saat 10.00'da Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mazhar Zorlu Holding'de de tören düzenlenecek. Zorlu'nun ölmeden önce Ocak ayı sonunda 2012'den bu yana süren işadamı Nevzat Demir'e 12 milyon dolarlık (228 milyon lira) borcunu tek kalemde ödemesi ve hemen ardından da bu ay başlarında holding ve bölgenin sanayi devi Egeplast A.Ş.'deki hisselerini eşi Semra Zorlu'ya devretmesi, "Sanki öleceğini biliyordu" yorumlarına neden oldu.Kemal Zorlu ile Nevzat Demir arasındaki borç anlaşmazlığı yıllarca sürmüş, Kemal Zorlu'dan 11 yıl önce verdiği 12 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini belirten Demir, çözüm için yargıya başvurmuştu. Süreç devam ederken Kemal Zorlu, 227 milyon lirayı bulan (12 milyon dolar) borcunun tamamını 25 Ocak sabahı itibariyle tek kalemde demişti. Kemal Zorlu'dan bu Mart ayının başlarında bir hamle daha gelmiş ve holdingdeki 29 milyon 727 bin 147 adet borsada işlem görmeyen hissesini, 8,50 TL fiyattan 252 milyon 680 bin liraya eşi Semra Zorlu'ya satmıştı. Bu satışın ardından Kemal Zorlu'nun holdingteki payı yüzde 30'dan yüzde 3.03'e düşmüştü. Kemal Zorlu, aynı gün EGEPLAST'taki hissesini de borsa dışında sattı. Zorlu'nun şirketteki şahsi hisse payı böylece sıfırlanırken, bu şhisselerini de eşine sattığı tahmin ediliyordu. Zorlu'nun son günlerde arka arkaya yaptığı bu iki hamle, "Sanki öleceğini biliyordu. Tüm sorunları çözerek vefat etti" yorumlarına neden oldu.İş insanı Kemal Zorlu'nun en büyük hayali Basmane çukurunda dünya ticaret merkezi inşaatını gerçekleştirmekti. İzmir'de binlerce kişi bir araya getirerek kurduğu Güçbirliği Holding'in EGS Holding'le beraber başvurduğu proje Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ve arkadaşlarının burasının imar planlarıyla ilgili açtığı davalar nedeniyle bu hayalini bir türlü gerçekleştiremedi.