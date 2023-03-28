Geriye doğru dönüşüm!

İzmir'in kent merkezindeki en büyük ilçelerinden Karabağlar'da, günlerdir toplanmayan çöpler CHP belediyeciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz' dediği ilçedeki konteynerler ağzına kadar çöple dolarken, sokak hayvanları yol kenarına bırakılan atıklardan beslenmeye başladı. Etrafa saçılan çöplerden rahatsız olan vatandaşlar, belediyeyi aradıklarında 'Bugün pazar, gelemeyiz' cevabını aldı. Mahalle sakinlerinden Ersin Akşehirlioğlu, "Belediye ana güzergahtaki gözle görülen yerlerdeki çöpleri topluyor ancak ara sokaklara kesinlikle girmiyor. Sanırım geçen seçimlerde AK Parti'ye bu mahalleden çok oy çıktığı için CHP bizi cezalandırıyor" diye konuştu.

HAYVANLAR BESLENİYOR

Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma gününden beri toplanmadığı öne sürülen çöpler, vatandaşı isyan ettirdi. Yaklaşık 3 gündür konteynerlerin ağzına kadar çöple dolu olduğu, kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının da buradaki atıklardan beslendiği göze çarptı. Hatta hayvanların beslenmek için çöp poşetlerini parçaladığı, bu şekilde atıkların da etrafa yayılarak insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

BASİT BİR HİZMET BİLE YOK

Kentin en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar'da kentsel dönüşüm beklerken çöp toplamak gibi basit bir hizmetin bile verilemediğini söyleyen, herhangi bir eylem ya da grev olmamasına rağmen çöplerin toplanmadığını ifade etti. Geçen cuma gününden beri Aydın Mahallesi 4298 Sokak'taki Üzümlü Park başta olmak üzere, çevredeki ara cadde ve sokaklardaki hiçbir çöpün alınmadığını vurgulayan vatandaşlar, bunun yanında Ali Akatlar İlkokulu'nun önündeki üç konteynerin da ağzına kadar çöple dolduğunu ifade etti.

'CEZALANDIRILIYORUZ'

'Cuma günü toplanmadı, belki cumartesi günü toplanır' ümidi ile beklediklerini sonrasında da pazar günü belediyeyi aradıklarını anlatan vatandaşlar, görevlilerin kendilerine 'Tamam ilgileneceğiz. Bugün pazar olduğu için geleceklerini sanmıyorum' gibi cevaplar verdiğinin altını çizdi. 3 gün boyunca çöpleri toplanmayan vatandaşlar, hafta sonu sıcak havada etrafa pis kokular yayıldığını da söyledi. Mahalle sakinleri ayrıca, geçen seçimlerde Aydın Mahallesi'nden AK Parti'ye oy verenlerin çoğunlukta olması nedeni ile CHP'li belediye tarafından cezalandırıldıklarını düşündüklerini savundu.

'ÇÖPLER PARKIN İÇİNE YAYILMIŞ DURUMDA'

12 yıldır Aydın Mahallesi'nde oturan Ersin Akşehirlioğlu, toplanmayan çöplerden dolayı çok mağdur olduklarını belirterek, "Örneğin Üzümlü Park'a çocuklarımı götürmek istedim ancak parkın hemen dibindeki konteyner ağzına kadar çöple dolmuş hatta rüzgardan bazı çöpler parkın içine yayılmış durumdaydı. Belediyeyi aradık ancak ilgilenmediler. Pazartesi yine aradık, gelip ana caddedeki ve Ali Akatlar İlkokulu'nun oradaki çöpleri almışlar. Belediye ekipleri gözle görülen ana cadde ve sokakları temizleyip, ara sokakları kendi haline bırakıyor" diye konuştu.

METİN BURMALI