İzmir, Kemal Zorlu’yu uğurladı

İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş ve spor dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Zorlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Troid rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yüksek tansiyona bağlı olarak yaşamını yitiren Altay'ın eski başkan ve yüksek divan kurulu başkanlarından Kemal Zorlu için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Duayen iş insanının eşi Semra Zorlu ve kızı Sibel Zorlu başsağlığı için uzun kuyruklar oluşturan konukları cami girişinde karşıladı. Kemal Zorlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Evli ve iki çocuk babası duayen iş insanı Zorlu'nun cenaze törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Altay'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Altaylı futbolcular, ilçe belediye başkanları, taraftarlar ve yakınları katıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kemal Zorlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

ERCAN AKGÜN