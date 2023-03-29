‘Diren’di hamileyken kanseri yendi

İzmir'de uzun süredir bebek sahibi olamayan Kumru Çelik, hamile kalınca büyük mutluluk yaşadı. Çelik'in hamileliği 6. haftadayken memesinde bir kitle fark ederek eşi Halil Çelik (46) ile doktora başvurdu. Meme kanseri teşhisi konulan Çelik'in gebeliğinin sonlandırılması öngörüldü. Daha sonra Doç. Dr. Gülcan Bulut'a başvuran Çelik'in yapılan tetkiklerde memesindeki kitlenin düşünülenden daha küçük olduğunu anlaşıldı.Çelik, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol ve ekibince ameliyat edildi. Operasyondan sonra 4 kür kemoterapi gören Çelik, hamileliği sonlandırılmadan meme kanserini yenmeyi başardı. Çelik, 37'nci haftada doğum yaptı. 40 gün önce doğan kız bebeğe 'Diren' adı verildi. Kumru Çelik, "Tam mutluluğu yaşadığım zamanda kötü haberi almıştım ama Doç. Dr. Gülcan Bulut, bebeğin alınmasına gerek olmadığını söyledi. 'Başaracağız' dedi. 3 aylık hamileyken ameliyat oldum ve sağ göğsüm alındı, kemoterapi gördüm. Çok şükür, bebeğimiz dünyaya geldi. Bebeğin zarar görmesinden çok korkuyordum. Benimle hayata direndiği için ona 'Diren' ismini verdik. Şimdi ikimizin de sağlığı çok iyi" dedi.Doç. Dr. Gülcan Bulut ise, "Kumru Hanım geldiğinde 10 haftalık gebeydi. Hastanın evresi aslında düşüktü. Bunun üzerine meme cerrahisini öne çektik. Başarılı bir operasyon oldu. Uygun kemoterapiye başladık ve bebek 32 haftalıkken sonlandırdık. Her kemoterapide kadın doğumdan görüş alındı. Kemoterapi gebelikte risklidir ancak annesi vazgeçmek istemiyordu. Bebeğe zarar vermeyen ilaçların seçimini hekim yapabilir. Şu an hastamızın tedavisine devam edeceğiz. Üç boyutlu tetkiklerini tamamladık. Metastazı yok. Anne ve bebek sağlıklı" dedi.