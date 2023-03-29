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Haberler İzmir Feci kazada genç kız öldü arkadaşı ağır yaralandı

Feci kazada genç kız öldü arkadaşı ağır yaralandı

29.3.2023

Feci kazada genç kız öldü arkadaşı ağır yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan feci kazada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Meryem Balım (22) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Ayşin Kalkan ağır yaralandı. Kaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda önceki akşam saatlerinde meydana geldi.

YOLA SAVRULDU
Ayrancılar'dan Pancar mahallesi yönüne giden Meryem Balım'ın yönetimindeki 35 BET 358 plakalı motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.'nin kullandığı 35 LK 921 plakalı otomobil çarptı. ÇARPIŞMANIN şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin Kalkan yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Ayşin Kalkan ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Meryem Balım'ın, arkadaşı Ayşin Kalkan'ı motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı.

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