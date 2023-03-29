O mahalle temizlendi

İZMİR'İN kent merkezindeki en büyük ilçelerinden Karabağlar'da, 3 gündür konteynerlerde biriken çöpler, Yeni Asır'ın haberinin ardından toplandı. Günlerdir belediyeyi aramalarına rağmen hafta sonu nedeni ile çöplerin toplanmadığını ifade eden Aydın Mahallesi sakinleri, gazetecilerin mahalleye geldiğini duyduktan sonra belediye ekiplerinin gelip çöpleri topladığını ifade etti.

Mahalle sakinleri, "Belediyenin işini yapması için Yeni Asır'a haber mi olması gerekiyordu" diye konuştu. Karabağlar'ın Aydın Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 3 gün boyunca çöplerinin toplanmadığını belirterek belediyeyi aramalarına rağmen bir sonuç alamamıştı. Yeni Asır'ın, durumu dün manşetinden duyurmasının ardından belediye ekipleri mahalleye gelerek çöpleri topladı.

METİN BURMALI