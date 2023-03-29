Terastan bozma ’oda’ kondu

İZMİR'DE büyük yatırımlar ve kentsel dönüşüm projelerini açtığı davalarla engelleyen ve yöneticilerinin büyük bölümü Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalıştığı için 'belediyenin arka odası' olarak nitelendirilen Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin Alsancak'taki binasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

BELEDİYEDE KAYDI YOK

ŞUBENİN depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen eski bir apartmanın terastan bozma katında faaliyet göstermesi dikkat çekerken, Konak Belediyesi'nde burasıyla ilgili imar barışından yararlanıldığına dair kayıt bulunmuyor.

Her şeye dava açan odanın yer aldığı katın kaçak olup olmadığı da merak ediliyor.

İzmir Alsancak'taki şube merkezini gören vatandaşlar, "Herkese dava açıp İzmir'deki her büyük projeye taş koyan odanın daha kendisine bile hayrı yokmuş" yorumu yapıyor.

Yeni Asır, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ekici, Utku Çakır ve Demet Burçin Gezgin'in Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığını ortaya çıkarmıştı.

ERHAN GÜLENÇ