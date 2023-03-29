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Haberler İzmir Terastan bozma 'oda' kondu

Terastan bozma 'oda' kondu

İzmir’de kentsel dönüşüme taş koyan Şehir Plancıları Odası’nın Alsancak’taki merkez binası terastan bozma çıktı... Yöneticileri Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden maaş alan odanın bulunduğu katın kaçak olup olmadığı da merak konusu

29.3.2023

Terastan bozma ’oda’ kondu

İZMİR'DE büyük yatırımlar ve kentsel dönüşüm projelerini açtığı davalarla engelleyen ve yöneticilerinin büyük bölümü Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalıştığı için 'belediyenin arka odası' olarak nitelendirilen Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin Alsancak'taki binasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

BELEDİYEDE KAYDI YOK
ŞUBENİN depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen eski bir apartmanın terastan bozma katında faaliyet göstermesi dikkat çekerken, Konak Belediyesi'nde burasıyla ilgili imar barışından yararlanıldığına dair kayıt bulunmuyor.

Her şeye dava açan odanın yer aldığı katın kaçak olup olmadığı da merak ediliyor.
İzmir Alsancak'taki şube merkezini gören vatandaşlar, "Herkese dava açıp İzmir'deki her büyük projeye taş koyan odanın daha kendisine bile hayrı yokmuş" yorumu yapıyor.

Yeni Asır, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ekici, Utku Çakır ve Demet Burçin Gezgin'in Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığını ortaya çıkarmıştı.

ERHAN GÜLENÇ

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