Bergama çöp tesisinin ÇED süreci iptal edildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı çöp tesisinin yükünü hafifletmek amacıyla Bergama'da yeni bir katı atık tesisi için start vermişti. Bergama'nın Kaşıkçı Mahallesi mevkiinde yapılması öngörülen tesisi için ÇED süreci ay başında başlatılmıştı. İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak projenin maliyeti ise 86 milyon TL olarak belirlenmişti.

PROJE, 30 Mart'ta halkın bilgilendirilmesi için görücüye çıkacaktı. Ancak konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin ÇED sürecini sonlandırdı.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

KARAR Bergama'da sevinç ile karşılandı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zaten İzmir'in çöpünü Bergama'ya kabul etmemiz mümkün değildi. Sert bir şekilde buna karşı çıkacağımızı daha önce açıklamıştık. Sürecin yakından takipçisiyiz. Karar yerindedir" dedi.