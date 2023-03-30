Garp kurnazları!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken CHP'de milletvekili aday adaylıkları tamamlandı. CHP İzmir'de 19 ismin adeta uyanıklık yapıp "Ne olur ne olmaz" diyerek hem 1'inci hem de 2'nci bölgeden milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapması dikkat çekti.

TANINMIŞ İSİMLER DE VAR

Bu 19 kişi arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Kani Beko, İl eski Başkanı Deniz Yücel ile İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç da yer aldı. Şarkıcı Onur Akın ile İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer alan Turgay Bozoğlu da iki bölgeden başvuru yapanlar arasında bulunuyor.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ!

Hem 1'inci hem de 2'nci bölgeden başvuru yapan isimler şöyle: Altan İnanç, Aslı Ceren Tekışık, Banu Gençkan, Burak Akkol, Deniz Yücel, Gülden Aslı Değirmenci, Haydar Öztoprak, Hüseyin Mutlu Akpınar, Kani Beko, İbrahim Dönertaş, Nilay Kökkılınç, Nilüfer Çınarlı Mutlu, Onur Akın, Orhan Selim Bayraktar, Sebahattin Özdemir, Seniye Nazik Işık, Sevda Erdan Kılıç, Turgay Bozoğlu ve Yolcu Bilginç.