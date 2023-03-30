Yem karma makinesine düşen işçi kurtarılamadı

İzmir Tire'de yem karma makinesine düşen Afgan tarım işçisi feci şekilde can verdi. Çayırlı köyü, karşıya mevkiinde özel bir çiftlikte meydana gelen talihsiz olayda Gholamdastgır Ahmedzey isimli Afgan işçi için yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmaları sonuç vermedi.İddiaya göre, sabah erken saatlerde çiftlik hayvanlarına yem verdikten sonra makinenin temizliğini yapan Ahmedzey bir anda dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Acılar içinde kalan işçinin çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Makineye sıkışan işçi için adeta seferberlik ilan edildi. Tire Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nden doktor ve anestezi uzmanlarından kurulu özel bir ekip acil olarak olay yerine gitti. İzmir'den çağrılan hava ambulansı ise yaklaşık 15 dakika içinde Tire'ye ulaşarak boş bir ekin tarlasına iniş yaptı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmaları ne yazık ki sonuç vermedi. Daha fazla dayanamayan Ahmedzey olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.