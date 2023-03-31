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Haberler İzmir 14 saat süren nakille sağlığına kavuştu

14 saat süren nakille sağlığına kavuştu

31.3.2023

Gazete

14 saat süren nakille sağlığına kavuştu
İzmir'de yaşayan Gülsüm Alakoyun (29), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 14 saat süren operasyonla gerçekleştirilen çift taraflı akciğer nakli sonrası sağlığına kavuştu. Alakoyun, çocukluğundan beri tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurdu. Doç. Dr. Pervin Korkmaz'ın akciğer naklini uygun gördüğü Alakoyun, bir yıl sonra trafik kazası geçiren bir kadının ailesi tarafından organlarının bağışlandığını öğrendi. Kan grubu ve boy uyuşmasının ardından Doç. Dr. Ali Özdil ve ekibi tarafından ameliyata alınan Alakoyun'a nakil yapıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Alakoyun kameralara el salladı. Doç. Dr. Ali Özdil, "Her geçen gün sağlık durumunu toparlıyor" dedi. Doç. Dr. Pervin Korkmaz ise, "Hastanın durumu iyi. 2-3 gün içinde servise çıkabilecek duruma gelebilir" dedi.
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