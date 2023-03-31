Akıl almaz plan deşifre oldu

İzmir'de, aralarında mafya tipi yapılanma üyelerine düzenlenen 'Akbaba Operasyonu'nda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihaleye fesat karıştırma suçu başta olmak üzere; mağdur edilen şahıslara silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, kasten yaralama suçu işleyen aile tipi mafya yapılanmasını tespit etti.Liderliğini K.A'nın yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik harekete geçen polis, 28 Mart'ta İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'da 24 ikamet, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 54 ekip ve 135 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, yasaklı madde ile senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve doküman ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan Ödemiş Adliyesi görevlisi İcra Satış Müdürü S.C. ve Zabıt Katibi A.Y'nin, önemli ihale dosya bilgilerini çete üyelerine bildirdiği, ihaleye katılanların kimliklerini deşifre ettiği ve bu yöntemle çete üyelerinin ihaleye gireceklere baskı uygulayarak ihaleleri elde ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.