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Haberler İzmir İAOSB’den örnek devir teslim töreni

İAOSB’den örnek devir teslim töreni

31.3.2023

Gazete

İAOSB’den örnek devir teslim töreni
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İAOSB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından yönetim bayrağını Hilmi Uğurtaş'tan devralan Cenk Karace ve ekibi, düzenlenen devir teslim töreni ile geçmiş dönemde hizmet veren yöneticilere teşekkür plaketi sundu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İAOSB'ye kurulduğu günden bu yana emek vererek gelişimine katkıda bulunan tüm geçmiş dönem yöneticilerine teşekkür ederek, aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.



"GURUR DUYACAĞIZ"
Karace, "Göreve geldikten sonra yönetim sürecinin ne denli yoğun olduğuna şahit olduk. Bu nedenle bir kez daha geçmiş dönem yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyorum" diyerek kürsüyü Hilmi Uğurtaş'a bıraktı. Uğurtaş da İAOSB'nin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "İnanıyorum ki yeni yönetimimiz yapacakları çalışmalarla bölgemizi daha da ileriye taşıyacaklardır. Bizler de yeni yönetimimizin her zaman yanında yer almaktan ve her türlü desteği vermekten gurur duyacağız" dedi.

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