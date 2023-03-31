“Karadeniz ve Marmara kayıkları Ege’de avlanıyor”

İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Karadeniz ve Marmara kayıklarının Ege Denizi'nde avlandığını belirterek, "Türkiye'nin şu anda balık ihtiyacı, Ege'de avlanılan balıklarla temin ediliyor" dedi. 2022 yılının son çeyreğini balıkçılık sektörü açısından değerlendiren Çakan, "İyi bir sezon geçirdik. Balıkçılık camiası son yılların en bereketli sezonunu yaşadı. Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut avcılığı oldu. Daha sonra Marmara'da çinekop, lüfer ve hamsi avcılığı oldu. Yıl başına kadar süreç böyle devam etti. Fakat bu balıklar göç balığı olduğu için Karadeniz ve Marmara'da bir süre sonra balıkçılık kesildi" diye konuştu.



YASAKLAR KONULSUN

Türkiye'nin şu anda balık ihtiyacının Ege Denizi'nden karşılandığını belirten Çakan, "Bunun sürdürülebilir olması için tür yasağı, zaman yasağı ve bölgesel avcılık yapılması gerekiyor. Balıkların yumurtlama, yavrulama dönemlerinde avcılığın yasaklanması lazım. Balığa da yaşam alanı bırakılması gerekiyor. Bazı türlerin avcılığının belli sürelerde yasaklanıp, belli periyotlarda açılması lazım" dedi.

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