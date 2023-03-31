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Haberler İzmir Scooter’ yazılımı ile dünyaya açıldı

Scooter’ yazılımı ile dünyaya açıldı

31.3.2023

Gazete

Scooter’ yazılımı ile dünyaya açıldı
Kurduğu 'Scootable' adlı girişimle elektrikli scooter ve bisikletlerin çalışmasını sağlayan yazılımsal altyapıyı üreten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Emrecan Durmaz (29), Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük şirketlerinden biri olan EIT Urban Mobility'den yatırım aldı. EIT gibi çok büyük bir teknoloji şirketiyle partner olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Durmaz, "Yüzde 2'lik hisse ile ortağımız oldular. Elbette oran değil, çalışmalarımızı takip ederek bizi yatırım yapmaya değer görmeleri önemli. Yurt dışındaki ağımızı genişleterek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
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