Delirten hastalıktan ameliyatla kurtuldu

İzmir'de yaşayan yat kaptanı Aykut Keçeci, halk arasında 'delirten hastalık' olarak da bilinen trigeminal nevralji rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu. Son 6 senedir tıraş olamayan, dişini fırçalayamayan, elma dahi yiyemeyen Keçeci, Medicana International İzmir Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyatla tüm ağrılarından kurtuldu. Ameliyata acı içinde giren Keçeci, kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Trigeminal sinirin dağılımı olan üst ve alt çene, yanak ve göz bölgesinde zonklayıcı, şimşek çakar tarzda şiddetli olur. İlaç bir süre sonra yetersiz kalır. Bu durumda cerrahi müdahale en kati çözümdür" dedi.

DİĞER