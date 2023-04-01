Direğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Şahin (29) ağır yaralandı. Kaza, dün 06.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi İhsan Alyanak Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Şahin idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. sürücü Şahin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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