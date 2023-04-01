Ege Denizi’nde yılbaşından bu yana 5 bin 153 göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenlerin, ülkelerinden iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları "umut yolculuğu" devam ediyor. Yaşamlarını tehlikeye atarak Ege'nin serin sularına karşı mücadele veren düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarının da kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Avrupa yolculuğunda karaya ayak bastıkları ilk durak olan Yunanistan'da, düzensiz göçmenler değerli eşyaları alınarak can salı ya da lastik bota bindirilip Türk kara sularına yakın bir noktadan sürüklenmeye terk ediliyor. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yasa dışı göçü önleme ve denizde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenleri kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesindeki verilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2023 döneminde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 bin 153 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 2 bin 232 düzensiz göçmeni de yakaladı.

İZMİR'DE GERİ İTİLEN 2 BİN 153 GÖÇMEN KURTARILDI

Geri itilen ya da mahsur kalan düzensiz göçmenlere yönelik en fazla operasyon İzmir'de düzenlendi. İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Ocak'ta 790, Şubat'ta 542, Mart'ta ise 821 olmak üzere toplam 2 bin 153 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Ocak'ta 268, Şubat'ta 181, Mart'ta ise 371 olmak üzere toplam 820 düzensiz göçmen yakalandı.