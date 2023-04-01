  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kışlanın İZTO’ya devrine şehir plancılarından itiraz

Kışlanın İZTO’ya devrine şehir plancılarından itiraz

1.4.2023

Gazete

Kışlanın İZTO’ya devrine şehir plancılarından itiraz
Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, Bornova'da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) devredilmesine karşı olduklarını duyurdu. ŞPO'dan yapılan açıklamada "Halkımızın ortak yararı için kullanılması gereken bir alanın yok pahasına satılmasına ve plan kararlarının değiştirilmesine karşı anayasa, kanun ve yönetmeliklerin tanımladığı yetki ve sorumluluk doğrultusunda mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mart ayı meclis toplantısında, Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın bulunduğu bölgeye talip olduklarını açıklamış ve arazinin alınması konusunda harekete geçileceğini söylemişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA