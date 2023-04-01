Kışlanın İZTO’ya devrine şehir plancılarından itiraz

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, Bornova'da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) devredilmesine karşı olduklarını duyurdu. ŞPO'dan yapılan açıklamada "Halkımızın ortak yararı için kullanılması gereken bir alanın yok pahasına satılmasına ve plan kararlarının değiştirilmesine karşı anayasa, kanun ve yönetmeliklerin tanımladığı yetki ve sorumluluk doğrultusunda mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mart ayı meclis toplantısında, Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın bulunduğu bölgeye talip olduklarını açıklamış ve arazinin alınması konusunda harekete geçileceğini söylemişti.

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