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CHP'nin İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu aylar önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Gaziemir ilçesinde 2022 Eylül ayında temelini attığı projede en ufak bir ilerleme dahi olmadı. Bir deprem bölgesi olan ve acil kentsel dönüşüm gereken kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazı kaldırıp, Bayraklı'da 7 proje alanında yapımına başladığı deprem konutlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.

02.04.2023, 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023, 09:14

CHP’nin İzmir’de kentsel dönüşüm fiyaskosu! Kılıçdaroğlu aylar önce temel attı, arpa boyu yol alınamadı

İzmir'de, 15 yılda sadece 960 konut yapabilen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümü de yılan hikâyesine döndürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm bölgesinin temelini coşkulu bir törenle attı. Geçtiğimiz ay Gaziemir/Aktepe Kentsel Dönüşüm Alanı 1'inci etap çalışmaları sırasında, önlem almadan yapılan kazı sonucu, bölgeden geçen iki şeritli yolun bir bölümü çöktü.

CHP'Lİ BELEDİYE İZMİR'İ DEPREME NASIL HAZIRLAYACAK?
Kılıçdaroğlu'nun 6 ay önce attığı temeldede bir arpa boyu yol alınamaması 'Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'i olası bir afete nasıl hazırlayacak?' sorusunu akıllara getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazı kaldırıp, Bayraklı'da 7 proje alanında yapımına başladığı deprem konutlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİN 404 KONUTU TESLİM ETTİ
Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi arsalarında da çok kısa sürede yeni binalar yükseldi. TOKİ bugüne kadar ise İzmir'de 5 bin 61 deprem konutunu tamamladı. 2 bin 245 konutta oturulmaya başlandı. Yerinde dönüşümle yapılan bin 404 konutun tamamında hak sahipleri oturuyor. Rezerv alanda da etap etap binalar teslim ediliyor.

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