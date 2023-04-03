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İzmir'de içme suyuna yine zam!

Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de İZSU tarafından yapılan yüksek zamlar vatandaşları çileden çıkardı. Ocak ayından bu yana içme suyuna art arda gelen zamlara yenisi eklendi. Mart ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte suya gelen son zam oranı netleşti.

03.04.2023, 12:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 13:07

İzmir’de içme suyuna yine zam!

İzmir'de son dönemlerde gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2022 yılında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bellirleme kararı almıştı. Böylece her ay zam yapmanın önünü açan İZSU, Mart ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte Mayıs itibarıyla suya gelecek zammı açıkladı.

Ocak ayından bu yana içme suyuna art arda gelen zamlara yenisi eklendi. TÜİK tarafından açıklanan aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de içme suyuna yüzde 0,44 zam yaptı.

İzmir'de suya yapılan zamlar 2022 yılında alınan karara göre, Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı. Buna göre de mayıs ayından itibaren İzmir'de su tarifelerine yüzde 0,44'lük zam gelecek.

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