Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

Yangın, akşam saatlerinde Sığacık Mahallesi'nde bir kerpiç evde meydana geldi.
03.04.2023, 22:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 23:00
Yangın, akşam saatlerinde Sığacık Mahallesi'nde bir kerpiç evde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı adam bağırarak yardım istedi.
Bu esnada yoldan geçen ve komşuları olduğu öğrenilen iki genç, yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.