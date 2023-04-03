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Haberler İzmir Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir evde yangın çıkınca alevler bütün evi sardı. İçeride mahsur kalan yaşlı adam, komşuları tarafından yangından kurtarıldı.

İHA

03.04.2023, 22:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 23:00

Yangın, akşam saatlerinde Sığacık Mahallesi'nde bir kerpiç evde meydana geldi.

Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı adam bağırarak yardım istedi.

Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

Bu esnada yoldan geçen ve komşuları olduğu öğrenilen iki genç, yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardı.

Yaşlı adam yangında mahsur kaldı! Bakın nasıl kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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