Adaylıktan vazgeçsin diye sosyal medyadan seslendi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yeniden vekil aday adaylığı için başvururken, eşi Tülay Bayır'dan duygusal bir sitem geldi. Sosyal medya paylaşımında, eşinin aday adayı olduğunu gazeteden öğrendiğine vurgu yaparak sitemde bulunan Tülay Bayır, "Sevgili yol arkadaşım, torunlarımın dedesi, torunun Rüzgar 'Babaanne hani aday olmayacaktı' dedi. Senin aday adaylığını biz gazeteden okuduk. Ben ve Rüzgar'ım senden bir şey istiyoruz; bizim sana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Bu mesaj sonrası, Tacettin Bayır'ın kararını gözden geçirip geçirmeyeceği merak ediliyor.

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