“Bu zihniyet İzmirlilerden özür dilemelidir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un İzmir'deki kentsel dönüşüm iddialarına yönelik cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "CHP zihniyeti, İzmir'de kentsel dönüşüm yapmadığı gibi yapanları da engellemektedir. Büyük deprem tehlikesi altında olan yüzde 80'e yakın yapı stokunun dönüşmesini engelleyen zihniyet, İzmirli hemşerilerimizden özür dilemelidir" dedi. Nasır, konuşmasının devamında, "İçi boş söylemlerinizle gündemi meşgul etmek yerine, İzmir Büyükşehir Belediyenizin çalışması için çaba göstermenizi tavsiye ederiz" dedi.

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