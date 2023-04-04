Emniyet kemeri katiline indirim

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Buket Çelik (40), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıla indirildi. Olay, geçen yıl 10 Şubat günü meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki araçta tartışma çıktı. İddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğan Çelik, tutuklandı. Detaylı otopsi raporunda Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istendi. Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık hakkında mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. 31 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Avukatlar, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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