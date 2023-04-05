AK Partili Saygılı yeleği giydi sokağa indi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, göreve gelir gelmez saha programlarına başladı. Pazar günü ikinci bölge ilçe ziyaretleri yaparak sahaya inen Saygılı, Konak'ta da bir dizi program gerçekleştirdi. Konak İlçe Başkanlığını ziyaret eden Saygılı, daha sonra sokağa çıkarak Basmane meydanında gençlerle birlikte "İftara 5 kala" programı kapsamında, vatandaşlara kumanya dağıttı.

Saygılı, sokakta bulunanların yanı sıra, arabalarıyla evlerine ulaşmaya çalışan kişilere de iftariyelik ikram etti. Bilal Saygılı İzmirlilere kumanya dağıtımının ardından, Konak İlçesi'nde ikamet eden Ertuna ailesini evinde ziyaret ederek, iftar sofrasına misafir oldu. Saygılı, "Ertuna ailemizin iftar sofrasının bereketini paylaştık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi. Saygılı'ya Gençlik Kolları Başkanı Recep Taslak ve Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da eşlik etti.