Çiçek Festivali’nde bu yıl eğlence yok

Çiçeğin başkenti Bayındır'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini belirten AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Ülke olarak büyük acılar yaşadığımız ve asrın felaketi diye adlandırılan deprem sonrası dört gün sürecek festivalimizde bu yıl eğlence ve konserler olmayacak" dedi. Demirezen, "Sektörde, çeşitlilik açısından Hollanda ile yarışıyoruz. Altı bini aşkın kişiye istihdam ve aş yaratıyoruz" diye konuştu.



NADİR UYSAL (ÖZEL)

DİĞER