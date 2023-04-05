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Haberler İzmir Çiçek Festivali’nde bu yıl eğlence yok

Çiçek Festivali’nde bu yıl eğlence yok

5.4.2023

Gazete

Çiçek Festivali’nde bu yıl eğlence yok
Çiçeğin başkenti Bayındır'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenleneceğini belirten AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Ülke olarak büyük acılar yaşadığımız ve asrın felaketi diye adlandırılan deprem sonrası dört gün sürecek festivalimizde bu yıl eğlence ve konserler olmayacak" dedi. Demirezen, "Sektörde, çeşitlilik açısından Hollanda ile yarışıyoruz. Altı bini aşkın kişiye istihdam ve aş yaratıyoruz" diye konuştu.

NADİR UYSAL (ÖZEL)
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