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Haberler İzmir Eski sevgiliden molotoflu saldırı

Eski sevgiliden molotoflu saldırı

5.4.2023

Gazete

Eski sevgiliden molotoflu saldırı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi eski sevgilisinin oturduğu eve gelerek molotof attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın duvarında maddi hasar oluştu. Olay, saat 03.30 sıralarında Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.'nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı. Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.'nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Binanın duvarındaki küçük çaplı yangın mahalleli tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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