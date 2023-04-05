İzmir’de imha için verilen deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen görevli tutuklandı

İzmir Dikili'de kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen ilçe tarım müdürlüğünde görevli 2 çalışandan 1'i tutuklandı.

Olay, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı Bademli Mahallesi yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulanırken polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için ilçe tarım müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti. Ancak deniz patlıcanlarının çalışanlar tarafından Dikili Sanayi Sitesindeki M.Ş.'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.