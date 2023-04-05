‘Uluslararası rekabetin anahtarı dijital dönüşüm’

EGE Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, uluslararası alanda rekabet edebilmek için firmaların dijital dönüşümü strateji olarak benimsemesi gerektiğini söyledi. "Yol Haritamı Nasıl Hazırlarım" başlıklı toplantıda ESİAD Başkan Vekili ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ana konuşmacı olarak yer alırken, Cevher Group COO'su Oğuz Özmen, Dikkan Group Strateji Dijitalleşme Müdürü Erman Yetimoğlu ve Albaksan Fabrika Müdürü Tamer Hergül deneyimlerini paylaştı.

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