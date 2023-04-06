7’li koalisyonda liste krizi patladı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aday olmadan önceki süreçte masadaki küçük ortaklarına söz verdiği milletvekili kontenjan sayısında azalmaya gideceği konuşuluyor. Aday listelerinde küçük partilerin kendilerine verilen sözlerin tutulmaması halinde koalisyonda büyük bir çatlak oluşabileceği de değerlendiriliyor. Öte yandan CHP içinde de, diğer partilere verilen aday sözlerinin tutulması halinde, kendilerine listelerde istedikleri yerin verilmemesi durumu oluşacak. Böyle bir senaryoda ise, çok sayıda kişinin istifa edebileceği ifade ediliyor. Partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağı 9 Nisan'da CHP içinden istifalar gelebileceği kaydediliyor.

"YANDI GÜLÜM KETEN HELVA"

CHP ve 7'li koalisyonda kriz çıkabileceğine dikkat çeken ilk isim Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise, "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu. Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAOĞLU KAYBEDECEK"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini söyleyen Sevigen, "Bu ülkenin kurucu partisini hangi pozisyona getirdiler? Kayyumların, KHK'ların kaldırılmasını vadediyorlar. Yerel özerklik konuşmaları, 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları zaten meşhur. HDP ile yakınlaşma ortada. CHP bugün Türkiye'nin tüm değerlerini yerinden oynatmayı misyon edinen bir yapıya büründürüldü. Mavi Vatan konusunda bile ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Kemal Bey'e İYİ Parti'den oy çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği geçtiğimiz gnülerde gündeme gelmişti. En son açıklama yapan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" diyerek kendilerine daha fazla kontenjan verilmesi yönünde mesaj verdi.

"SON KULLANMA SÜRELERİ GEÇTİ"

7'Lİ koalisyonda yaşanan liste kriziyle ilgili AK Parti cephesinden de çarpıcı bir açıklama geldi. Millet İttifakı kanadında yapılan milletvekili liste çalışmalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu için koalisyondaki 4 partinin son kullanma süresinin geçtiğini söyledi. Dağ, "İlk sınav Cumhurbaşkanlısinin ğı adayı belirleme süreciydi, kriz çıktı. Akşener kıskaca alındığını ifade ederek masadan kalktı. Şimdi milletvekili adayı belirleyecekler, bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun artık 4 siyasi partiye ihtiyacı kalmadı. Partilere sözler verdi, 20 vekil bile imkan dahilinde değildir. Benim kanaatime göre 4 siyasi partiye 1'er vekillik ya verirler ya vermezler, bu 4 siyasi partinin 9 Nisan 2023'te son kullanma tarihi bitince, onlarla bir işi kalmayacak. CHP medyası bile artık bunlara yer vermeyecek. Kırılma, kullanılma, kenara atılma olarak görüyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ