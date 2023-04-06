İZELMAN işçilerinden Büyükşehir önünde eylem

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine 3 saatlik iş bırakarak otobüslerde ve bazı iş yerleri dışında hizmet üretmedi. Belediye önünde eylem yapan işçiler, sendikanın yüzde 75'lik zam talebini yineleyerek, "Sadaka değil toplu sözleşme", "İş, ekmek yoksa barış da yok" sloganlarını attı. Büyükşehir hizmet birimi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, "Bugünkü uyarıların dikkate alınmaması halinde yaptırıma evrilebileceğini hatırlatmayı görev biliyoruz" dedi. Toplu iş sözleşmesi görüşmesinde son 60 günlük süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Bu süreçte taraflar anlaşmaya varmazsa işçiler greve çıkacak" dedi.

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