Molotofçu eski sevgili serbest bırakıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski sevgilisinin oturduğu eve molotof attığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.G. (42), eski sevgilisi A.A'nın evinin önüne gelerek iki molotofu binaya fırlattı. Atılan molotoflardan çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra küçük çaplı yangına müdahale edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan K.G, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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