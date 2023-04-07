Çeşme plajları doluyla tanıştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu. Kent genelinde dün sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı.

DAHA ÖNCE YAŞANMADI

Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde de kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü. İlçede şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, bembeyaz manzaraya uyandı. Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü. Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çeşme'de böyle bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri plajda yürüyüş yaptı, kartopu yapmaya çalıştı. İlçede böyle dolu yağışının daha önce görülmediğini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, belediye ekiplerinin ulaşımdaki aksamalara ve sokaklardaki su birikintilerine müdahale ettiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

37 YILDIR İLK KEZ GÖRÜYORUM

İLÇEYE tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı" dedi. İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan, "37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Merak edip geldim, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.