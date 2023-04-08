İzmir depreminde 30 kişiye mezar olmuştu! 2 belediye çalışanına hapis istemi

Ş.S.H'nin ise "Olay tarihinde önüne gelen projeyi 1975 yılında yürürlükte bulunan deprem yönetmeliği mevzuatına göre ve o tarihteki teknik şartlara ve imkanlara göre incelediğini, projeyi bu şekilde onayladığını, projenin uygulama aşamasında kullanılan malzemeleri denetleme ve inceleme imkanının bulunmadığını" savunduğu aktarıldı.

Mahkemenin iddianameyi değerlendirme sürecinde, yeniden istediği bilirkişi raporunda da "Ruhsat eki betonarme hesaplarda yönetmeliğe uygun olmayan hususlar bulunmakla, meydana gelen depremin büyüklüğü de dikkate alındığında yıkımın imalat ve denetim hatasından meydana geldiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.