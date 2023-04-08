İzmir depreminde 30 kişiye mezar olmuştu! 2 belediye çalışanına hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olaya ilişkin ana davanın görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi.
Emrah Apartmanı'nın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı görüşüne yer verilen bilirkişi raporunda, binanın statik, deprem yükü, etriye ve yer değiştirme hesaplarının ilgili yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı, statik proje müellifi ile statik betonarme projesine onay verenlerin sorumlu olduğu ifade edildi.