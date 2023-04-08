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Haberler İzmir İzmir’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’de feci kaza: 1 ölü

8.4.2023

Gazete

İzmir’de feci kaza: 1 ölü
İzmir'in Menemen ilçesinde TIR'la kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Maltepe-Seyrek Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrek'ten Menemen yönüne seyir haline bulunan Ö.Ç. idaresindeki 35 MPK 54 plakalı 50 NC Fiat marka kamyon, karşı yönde gelen Oktay Dinçer (46) yönetimindeki 35 LL 961 plaka sayılı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile tırdan çıkartılan Oktay Dinçer'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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